درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16-2-2022 في مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، و مائل للدفء على محافظة جنوب سيناء، وشمال الصعيد، ودافئ على محافظات وسط سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح شديد البرودة خلال ساعات الليل، على جميع مدن محافظات الجمهورية.

استمرار الشبورة المائية

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار ظاهرة الشبورة المائية في طقس اليوم، حيث تبدأ من الساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى الثامنة صباحا، وقد تكون كثيفة وتعوق الرؤية الأفقية، على الطرق المؤدية إلى القاهرة، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية للبلاد.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، استمرار نشاط الرياح، وبشكل متقطع في طقس اليوم، وذلك على محافظات جنوب سيناء، وشمال الصعيد ولكنها متقطعة على فترات.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 19- 11

طنطا 20- 10

شبين الكوم 20 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 06

بورسعيد 18- 10

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 10

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 09

السويس 20- 09

العريش 18- 09

رفح 18- 08

رأس سدر 20- 11

نخل 17-00

نويبع 22-16

طابا 21- 14

كاترين 19- 02

الطور 20-10

شرم الشيخ 23-14

الغردقة 22- 13

مرسى علم 22- 12

الفيوم 21- 06

بني سويف 20-07

المنيا 21-07

أسيوط 21- 07

سوهاج 21 -07

قنا 23- 09

الأقصر 25- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25-10

أبو سمبل 26-12

الوادي الجديد 25- 11

شلاتين 25- 11

أبو رماد 25- 11

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12