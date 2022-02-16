إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب مدينة العاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع آثار الحادث.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (ط أ ي 4295)، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، أمام منطقة «الصفدي»، لنقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أنهم رفضوا نقلهم للمستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المصابين من أسرة واحدة، وأن معظم الإصابات تتنوع ما بين كدمات وسحجات في الجسم، ولا توجد أي إصابات خطيرة.

أسماء المصابين في الحادث

وكشفت المصادر أن المصابين هم: «شريف رفعت عبد الفتاح»، 43 سنة، وزوجته «رباب مسعود عبد القادر»، 33 سنة، إضافة إلى 4 أبناء: «سحر شريف رفعت»، 11 سنة، و«عمر شريف رفعت»، 6 سنوات، و«إيمان شريف رفعت»، 16 سنة، و«بسنت شريف رفعت»، 15 سنة.

إصابة 3 في انقلاب «توكتوك»

وشهدت محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، إصابة 3 أشخاص بإصابات بالغة، جراء انقلاب مركبة «توكتوك»، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، قرب مدينة التل الكبير، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية لاثنين من المصابين غير مستقرة، مشيرةً إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية لجميع المصابين، فيما تماثل أحدهم للشفاء وتم خروجه من المستشفى.