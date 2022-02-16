مصر تنقل تجربة تطوير التعليم إلى تونس وتستضيف خبراء تربويين لتدريبهم

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفير محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم.

وأعرب «شوقي» عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وتونس لها جذور تاريخية، ومتميزة، مؤكدًا حرص مصر الدائم على تقوية الروابط المشتركة بين البلدين.

مشروع قومي مصري لتطوير التعليم

وأكد وزير التربة والتعليم والتعليم الفني أن مصر تبنت مشروعًا قوميًا لتطوير التعليم، يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

واستعرض الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، موضحًا أن مركز تطوير المناهج عمل على تطوير المناهج، وفق رؤية تعتمد على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين، والاهتمام بتدريب المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء منصات للتعليم، وتطوير البنية التكنولوجية.

وأشار إلى جهود تطوير مناهج التعليم لتواكب متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلى أو الدولي، مع تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

السفير التونسي يطلب استضافة خبراء بلاده في مصر لتدريبهم

ومن جهته، أكد السفير التونسي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بينهما، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأشاد السفير التونسي بالمستوى المتميز الذي وصل إليه النظام التعليمي المصري والإنجازات التي حققها في جميع المجالات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن نظام الإصلاح التعليمي في مصر يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حاليًا لتبنيها وتحقيق مؤشرات إيجابية.

ولفت إلى التعاون البناء بين تونس ومصر، متطلعًا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في دعم التعليم بتونس خلال الفترة القادمة، وطلب إيفاد مجموعة من الخبراء التربويين لنقل تجربة تطوير التعليم المصرية إلى بلاده للاستفادة من هذه التجربة الرائدة.

وتناول الاجتماع، الاتفاق على إيفاد خبراء التعليم في جمهورية تونس، للاطلاع على تجربة تطوير التعليم في مصر ومشاهدة التجربة على أرض الواقع، وتنظيم زيارة للخبراء إلى مراكز تطوير المناهج، والتطوير التكنولوجي، ومركز الامتحانات والتقويم التربوي، وذلك في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

مصر ترحب بالتعاون مع تونس

وفي ختام اللقاء، أعرب «شوقي» عن ترحيب مصر الدائم بمزيد من التعاون مع تونس باعتبارها دولة صديقة، مثمنًا التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج والمستشار محمد أمين بوسباط المستشار الإعلامي بسفارة الجمهورية التونسية.