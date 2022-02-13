أستاذ بجامعة «كامبريدج» يكشف الفارق بين فيروس «لاسا» وكورونا

أكد الدكتور إسلام حسين، المتخصص في علم الفيروسات، والأستاذ بجامعة «كامبريدج» بالمملكة المتحدة في بريطانيا، أن «فيروس لاسا» الذي ظهر مجددا خلال الفترة الماضية، يختلف تماماً عن فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن فيروس لاسا، ينتمي لعائلة مختلفة عن عائلة فيروس كورونا، بجانب أنه يحمل خصائص بيولوجية مختلفة تماماً عن الخصائص البيولوجية الخاصة بفيروس كورونا، وكذلك طرق العدوى والانتقال والعوائل.

فيروس لاسا غير تنفسي ولا ينتقل عن طريق الهواء

وأضاف الأستاذ بجامعة كامبريدج بالممكلة المتحدة ببريطانيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس لاسا، غير تنفسي ولا ينتقل عن طريق الهواء، وليس سريع الانتشار كفيروس كورونا، وتمكن مواجهته بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات والإجراءات التي تحمي الإنسان من العدوى، وأكد أن الفيروسات بطبيعتها دائمة التحور، قائلاً: «وسيستمر فيروس كورونا في التحور بالرغم من كل شيء، وأوميكرون ربما لن يكون الأخير».

العليا للفيروسات: تزايد إصابات كورونا حتى نهاية الشهر

وقالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يجب على المواطنين التشديد والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، و ضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت، والاهتمام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، لافتا إلى أن الاصابات بالمرض مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، نظراً لتغيرات الجو المختلفة، ووجود الطقس البارد.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الالتزام بالبقاء في المنزل حال ظهور أي اعراض لفيروس كورونا، واستشارة الطبيب المختص، وعدم تناول أي أدوية تجنباً لحدوث أي أعراض خطيرة.