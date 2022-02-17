حظك اليوم برج الميزان الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من أسوأ صفات مواليد برج الميزان، عدم القدرة على الاستمرار في وظيفة محددة، لأنه سريع الملل ويبحث دائمًا عن كل ما هو جديد ومختلف، فإذا استطاع إتقان عدد من المهارات بدأ يبحث عن الجديد، ومع ذلك فهو صديق رائع يحب الخروج والبحث عن مغامرات وأماكن جديدة، كما أنه يكره الجلوس في المنزل لفترات طويلة، ولديه ذكاء مرتفع يمكنه من التمييز بين الكذب والحقيقة، وفي بعض الأحيان يستطيع بالحدس والشعور فقط أن يكشف شخصية من أمامه.

مواليد برج الميزان

ويمتلك مواليد برج الميزان، قلبا حنونا وحساسا، كما أنهم من الشخصيات الوفية والمخلصة لمن يحبون، كما أنه شخصية اجتماعية تميل للفكاهة والمرح، وقضاء أفضل أوقات مع الشريك؛ فهو يحب أن يكون متعاطفا ومملوكا للطرف الآخر، كما أنه شغوف لمن يثق به، ويسعى لتحقيق الأفضل لأسرته.

وللباحثون عن أخبار الفلك وحركة الشمس والقمر، لمواليد برج الميزان، يستعرض موقع جريدة الوطن، في إطار الخدمات التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم جيد بالنسبة لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني، القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وقد يتسبب لك ذلك في انخفاض طاقتك وعليك أن تهتم براحتك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

وحظك اليوم على المستوى العاطفي بالنسبة لمواليد برج الميزان، القمر في منزلك الثاني عشر، ما يجعل اليوم غير مناسب للحديث عن حياتك وأخبارك وتجنب الإعلان عن خططك.

مشاهير برج الميزان

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الميزان؛ أبرزهم الفنانة بشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكان، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغانٍ، وكاتب، والفنانة مونيكا بيلوتشي أيضا.