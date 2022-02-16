المغربية نورا فتحي تستعيد حساب «إنستجرام» بعد اختراقه: ليست الأولى بين نجوم بوليود

أعلنت نجمة بوليوود المغربية نورا فتحي، استعادة حسابها على «إنستجرام»، بعد محاولة اختراقه، وفقا لبيان رسمي منها لجهات الإعلام الهندي، ولم تكن نورا فتحي، الوحيدة بين نجوم «بوليود» ومشاهير الهند، التي تتعرض لسرقة أو اختراق الحساب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفصايل سرقة حساب نورا فتحي

وكشفت المغربية نورا فتحي، وهي من مشاهير السينما الهندية، منذ أيام قليلة، عن تعرض حسابها على «إنستجرام»، لاختراق، وذلك من خلال بيان رسمي جرى نشره في الصحف الإعلامية بالهند.

وأعلنت نورا فتحي، صباح اليوم، عودة حسابها بـ«إنستجرام»، بأمان، وأن بالفعل كانت هناك محاولة اختراق له، وذلك خلال بيان إعلامي أيضا لوسائل الإعلام الهندية.

ومن ثم شاركت نورا فتحي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «آسفة يا شباب! كانت هناك محاولة اختراق على «Instagram» الخاص بي! كان شخص ما يحاول الدخول إلى حسابي منذ أيام.. لذا استعنت بكتابة بيان رسمي عن محاولة الاختراق».

ووجهت رسالة شكر لموقع «إنستجرام»، على دعمها وحل الأزمة: «شكرًا لفريق «Instagram» لمساعدتي في حل هذه المشكلة بسرعة».

ونورا فتحي هي أول عربية تشارك في السينما الهندية، وكان أول أفلامها مع جون إبراهام، من خلال مشاركتها بأغنية «ديلبار»، وشاركت ببطولة عدة أفلام من بينها «دانس استريت» مع فارون دهاوان وشرادها كابور، و فيلم «ستري».

وهناك عدة مشاهير من الهند تعرضوا لسرقة حساباتهم الشخصية، لعل أبرزهم أميتاب باتشان، ونجله أبهيشيك، أنوبام خير، شاهيد كابور و كاران جوهر، وفقا لموقع «هندوستان تايمز».

سرقة حساب أميتاب باتشان

وجرى اختراق الحساب الرسمي لـ أميتاب باتشان عبر منصة «تويتر» عام 2019، وقام المخترق بالسيطرة على حساب باتشان، وقام بتغير الصورة الشخصية، بصورة رئيس وزراء باكستان، وأضاف في السيرة الذاتية: «أحب باكستان».

وتدخلت الجهات الأمنية لمعرفة هوية الشخص، معلنين أنه تركي الجنسية، وقام أميتاب باتشان، بعد استرداد حسابه، بالتغريد للرد على هذا الاختراق: «القدرة على قول ما يفهمونه ويشعرون به.. هو اختراق الحسابات».

وقام مخترق آخر بالاستيلاء على حساب أبهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، في عام 2018، عبر منصة «تويتر»، وقام بتغير صور البروفايل لدعم تركيا.

وبعد بضعة ساعات دون أبهيشيك باتشان، تغريدة معلقا: «بالفعل، لقد تم اختراق حسابي.. أنا منزعج جدًا لدرجة أنهم اعتقدوا أنني مثير للاهتمام بدرجة كافية في الواقع.. تم فرز كل شيء الآن والعودة إلى الوضع الطبيعي».

وكان أحد الضحايا أنوبام خير، الذي تلقى رابطا من النائب الهندي راجيا سابها سوابان داسجوبتا، ليكون رابط للمخترق، وجرى استغلال حسابه وإرسال رسائل لدعم تركيا.

ولم يكتشف «أنوبام» الأمر بسهولة، وكان حينها في لوس أنجلوس، وفؤجئ باتصالات عديدة تخبره عما يرسله حسابه لهم من خلال الرسائل عبر تويتر.

كما جرى اختراق حساب كاران جوهر، من خلال معجب كبير للسينما الهندية لمراسلة مشاهير الهند من خلال حساب جوهر، وحينما اكتشف الأمر استعان بالجهات المختصة لاسترداد حسابه.