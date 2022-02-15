الولايات المتحدة تعزز شراكة الطاقة مع مصر في إيجيبس 2022

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مشاركة مسؤولين حكوميون أمريكيين، وشركات طاقة أمريكية، في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في القاهرة، في الفترة من 14 إلى 16 فبراير.

ويعد هذا الحدث، هو معرض الطاقة الرائد في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يتضمن مشاركة مؤسسات أمريكية رائدة مثل Apache، وAspenTech، وBabcock & Wilcox وBaker Hughes وBechtel وChevron وEmerson وExxon Mobil وHalliburton.

ويمثًل الحكومة الأمريكية في هذا الحدث، السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وكبير مسؤولي مكتب موارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية هاري كاميان، ومدير شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الطاقة الأمريكية لاندون ديرينتس، حسبما ذكر بيان للسفارة الأمريكية.

أهمية التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر

ألقى السفير كوهين الضوء على أهمية التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ومصر قائلاً: "إن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض إيجيبس تؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة ومصر - وهو دور أكثر أهمية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرون لتغير المناخ هذا العام.

وأشار بيان السفارة الأمريكية، إلى أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ولديها سجل حافل من الريادة في إنتاج الطاقة وتوزيعها وأمنها، فضلاً عن التكنولوجيا الخضراء، تفخر حكومة الولايات المتحدة، والقطاع الخاص، بالعمل كشركاء في هذا العمل الحيوي، وبأن نرى عدد من الشركات الأمريكية، توقع اتفاقيات لتقديم منتجات وخدمات أمريكية عالية الجودة للمشاريع المحلية.

عديد من مراسم التوقيع بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية

يشهد السفير الأمريكي، العديد من مراسم التوقيع بين الشركات الأمريكية والحكومة المصرية، خلال معرض إيجيبس 2022، بما في ذلك:

اتفاقية الهندسة والتصميم لشركة Bechtel للعمل في مشروع مصفاة السويس البترولية في مصر.

مبادرة يقودها تحالف يضم Bechtel وBaker Hughes وGeneral Electric لإزالة الكربون من منشآت النفط والغاز الموجودة في جميع أنحاء مصر.

مذكرة تفاهم Apache مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمساعدة الوزارة في تدريب موظفي الإدارة الوسطى.

مذكرة تفاهم لشركة AspenTech مع وزارة البترول لتقديم ورش عمل فنية ودورات تدريبية وبرامج إصدار الشهادات.

مذكرة تفاهم بين لجنة النفط والغاز في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مع وزارة البترول لتدريب موظفي الحكومة من الإدارة المتوسطة كجزء من برنامج التحديث الخاص بها.