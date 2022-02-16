الحكومة تنفي توفير اللقاحات المضادة لكورونا في الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات، موضحا أنّ تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

أماكن لقاحات كورونا

وأكدت وزارة الصحة بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتوفير لقاحات كورونا في الصيدليات، موضحة أنّها متوافرة ومتاحة فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، ونقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة، والتي يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظرا لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.

رقابة دورية على مراكز تلقي اللقاحات

وتابعت الوزارة، أنّ الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز، مُدرب على كيفية تلقيح المواطنين بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين، مُشددةً على وجود رقابة دورية على مراكز تلقي اللقاحات بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توافر اللقاحات بمختلف أنواعها.

وناشدت وزارة الصحة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).