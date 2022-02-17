إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل، مساء الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق المغاربة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق المغاربة الواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي داخل جزيرة المساعدة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد هاني عويس، 25 سنة، مقيم قرية قمن العروس، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم وجرح قطعي بالرأس 4 سم، وطارق محمد طلبة، 35 سنة، مصاب خلع بالكتف الأيسر، وعلي طارق محمد، 11 سنة، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس حوالي 3 سم، وسيد محمود عبد العزيز، 30 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق.