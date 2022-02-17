طقس السويس اليوم: غيوم ورياح.. ودرجة الحرارة تصل إلى 11 مئوية

سيطر طقس غير مستقر على محافظة السويس، اليوم الخميس، منذ الساعات الأولى من الفجر، حيث نشطت الرياح وظهرت الغيوم مع غياب للشمس خاصة فى أول النهار وقبل شروق الشمس، وانخفضت درجة الحرارة ليل أمس، حيث كان الطقس شديد البرودة يصل لحد الصقيع بعد منتصف ليلة الخميس، مما يشير إلى تقلبات فى الطقس خلال ساعات اليوم، وهو ما حدث بالفعل مع ساعات الصباح الأولى، حيث تكاثفت الغيوم المحملة بالأمطار وظهرت الأجواء بأن الخميس سيكون يوم شتوي، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى المدينة الباسلة، مصحوبة بانخفاض فى درجة الحرارة لتصل إلى 11 درجة مئوية.

حركة التنقل منتظمة داخل المحافظة

وانتظمت حركة التنقل داخل المدينة الباسلة صباحا بشكل عادي، لكن وسط احتياطات من المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وكذلك على الطرق الإقليمية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة، وانتظمت حركة سيارات وسائل النقل الداخلي بين أحياء المدينة الخمسة، وبين القطاع الريفي ومناطق العين السخنة وعتاقة.

كما شهدت الأسواق انتظاما وسارت حركة البيع والشراء بشكلها المعتاد، ولم تتاثر بنشاط الرياح المتفاوت ولا بانخفاض درجة الحرارة، خاصة فى الظل أو الغيوم، ولم تصدر أية قرارات لمنع أي أنشطة بسبب الطقس.

استعدادات مستمرة لمواجهة تغيرات الطقس

يذكر أن محافظة السويس، ومنذ بداية موجة الطقس غير المستقر، كانت قد أعلنت رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية للقصوى، حيث أكد اللواء عبد المجيد صقر، خلال اجتماعات ومتابعات متعددة مع مختلف الأطراف المعنية، بالاستعداد للتعامل مع أية متغيرات سواء كانت الأحياء الخمسة بالمحافظة أو الكهرباء والصرف الصحي، وأكد المحافظ على التأكيد على سلامة وعمل بيارات المطر بالشوارع لمجابهة أي أمطار أو سيول محتملة.

وأكد المحافظ على المديريات والجهات المشاركة فى اللقاءات والاجتماعات، لمواجهة التغيرات والتقلبات الجوية، بالتأكيد على جاهزية المعدات والسيارات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وتحديد موقعها، مؤكدا على متابعة ومراجعة جميع مخرات السيول وبيارات المطر، والتنسيق مع الري والأحياء وغرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية فى أى متغير يطرأ على المحافظة.