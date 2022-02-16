خطة «التعليم» لحماية الطلاب من كورونا في «الترم الثاني».. منها حظر الباعة الجائلين

نفذت العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم، إجراءات تعقيم وتطهير داخل المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، استعدادا لبدء «الترم الثاني»، يوم 19 فبراير الجاري، لتوفير الحماية والسلامة للتلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بعدوى متحور «أوميكرون»، علاوة على تجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة وتوفير أدوات التعقيم داخل المدارس، وتوزيع الكمامات على الطلاب وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدارس، لحمايتهم من «أوميكرون».

تجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى تجهيز غرفتي عزل كورونا بكل مدرسة، لتقديم الدعم لأي تلميذ أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها، موضحا أن أي طالب أو معلم أو إداري يصاب بـ«أوميكرون»، يمنح 14 يوما إجازة عزل، لحين شفائه تماما.

حماية 23 مليون طالب خلال «الترم الأول» من كورونا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة نجحت في حماية نحو ما يقرب من 23 مليون تلميذ بمختلف مراحل التعليم خلال «الترم الأول»، وسط صعوبات وتحديات جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حماية الطلاب والمعلمين والإداريين، جاء نتيجة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مطالبا جموع الطلاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي، للحد من انتشار أوميكرون.

حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس

وأوضح المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بحظر تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، تزامنا مع بداية الترم الثاني، لمنع الزحام أمام المدارس، للحد من انتشار متحور أوميكرون، مؤكدا أن جميع المدارس جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ، وأن الدراسة ستبدأ في 13 محافظة، يوم السبت، على أن تبدأ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.