رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع مراجعة الإدارة السنوي لنظام «أيزو»

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة السنوي لنظام الجودة «أيزو 9001 - 2015»، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالقادر عبدالكريم، منسق عام الجودة في الجامعة، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين، ومديري عموم الإدارات.

تحسين النظام الإداري

وقال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنّ الجامعة حريصة على تذليل العقبات من أجل تحسين النظام الإداري، وتحقيق الجودة من خلال التحول نحو جامعة ذكية، لافتا إلى أهمية وضع خطة تدريبية لرفع كفاءة القيادات والعاملين الإدارية، بحيث تكون خطة واقعية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الجودة الإدارية داخل الجامعة.

نظام الجودة

من جانبه، أضاف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم، أنّ اجتماع مراجعة الإدارة يجري سنويا، بهدف ضمان كفاية وملاءمة نظام الجودة داخل إدارات الجامعة، ومدى التأكد من فاعلية نظام الجودة، ومردودها وقياس مدى رضا العملاء المترددين على الجامعة.

وأوضح منسق عام الجودة الإدارية في الجامعة، أنّ الاجتماع شمل 17 إدارة عامة في الجامعة، حيث جرى مناقشة فرص التحسين للجودة داخل الإدارات.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، لجنة اختيار المشرف على الاستوديو التعليمي من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

واستمعت اللجنة إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة وطريقة إدارتهم لها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد رئيس الجامعة أنّ اختيار المتقدمين لشغل وظيفة مشرف الاستوديو التعليمي، يتم من خلال اللجنة التي جرى تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المنصب في الجامعة.