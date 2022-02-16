جامعة بنها في الترتيب 301 بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة في 2022

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الجامعة احتلت الترتيب 301–350 من بين 790 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في هذا الإصدار بزيادة 315 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة بالمجموعة السابعة على المستوى 29 جامعة مصرية ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2022، وذلك للعام الثالث.

تصنيف التايمز عالمي

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عاما أو أقل.

5 معايير لتصنيف التايمز

ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني على 5 معايير تشتمل 13 مؤشرا، هي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

وأضاف «الجيزاوي» أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

قافلة طبية بقرية طحانوب

في سياق اخر نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، قافلة طبية بقرية طحانوب بمركز شبين القناطر، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية. وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود مغربي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية أن القافلة تضمنت تخصصات علاج طبيعي للأعصاب، والعلاج الطبيعي للعظام، والعلاج الطبيعي للأطفال وذلك بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واشار «طلعت» إلى أن القافلة شارك فيها أعضاء لجنة تنمية البيئة والمجتمع بالكلية وهم الدكتورة هنادي، والدكتورة يارا نبيل زكي، والدكتورة رغدة نصر إبراهيم، والدكتورة سمية سراج الدين، والدكتور أحمد سمير، والدكتورة غدير عبد العظيم وقد تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان.