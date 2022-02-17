انطلاق تنسيق المرحلة الرابعة للجامعات الخاصة السبت المقبل

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، السبت المقبل، التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الرابعة للقبول والالتحاق بالجامعات الخاصة على الأماكن الشاغرة، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020-2021، ومايعادلها من شهادات، وكذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، إذ يجرى التقدم من خلال الموقع الرسمي للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة، من خلال هذا الرابط، إذ توجد عدد من الأماكن متاحة بالعديد من الكليات.

معرفة الأماكن المتاحة والاطلاع على الحدود الدنيا

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم متاحا للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2020-2021 ما يعادلها بنسبة مئوية 55 أو أكثر، وكذلك ممن لم يجرى قبولهم في الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا خلال الفترة الماضية.

وتابعت المصادر أنه عند قيام الطالب بعملية التسجيل للبيانات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، يبدأ أولاً بالاطلاع على الحدود الدنيا للكليات، ومعرفة الأماكن المتاحة بها، موضحة أنه حال وجود أن عدد الطلاب المتقدمين لأي كلية مساويا لعدد الأماكن الشاغرة يقبل جميع الطلاب، وحال وجود أن عدد المتقدمين أكبر من عدد الأماكن الشاغرة ترتب على حسب المجموع الأكبر.

أماكن شاغرة متاحة بكليات الجامعات الخاصة

وأكدت الوزارة أنه حال قبول الطالب بإحدى الكليات يرشح مباشرة، وإخطاره بأن يقوم خلال 48 ساعة من إخطاره بالترشح، والقبول بسداد المصروفات الدراسية و إنهاء إجراءات التقدم، وحال تأخره عن السداد يرشح طالب بدلاً منه.