الجامعات تبدأ في استقبال الطلاب بمختلف الكليات.. غدا

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية غدا السبت في استقبال الطلاب بمختلف الكليات تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أبرزها التأكيد على ضرورة الالتزام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج الجامعة.

وكذلك البدء في تسكين المدن الجامعية للبنين والبنات مع الالتزام بكافة اجراءات الوقاية والسلامة التي تحق الحماية لجميع الطلاب والتأكيد على ضرورة أن تكون جميع الجداول معلنة.

جامعة المنيا: الانتهاء من جميع استعدادات الفصل الدراسي الثاني

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الاستعداد التام لاستقبال الطلاب بدءاً من غداً السبت مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بضرورة التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي، وضرورة التنفيذ الدوري للتعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وكذلك التأكيد على ضرورة الإسراع من إعلان نتائج الترم الأول، بحد أقصى منتصف الشهر المقبل.

جامعة سوهاج: البدء في تسكين المدن الجامعية

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جامعة سوهاج، الدكتور مصطفى عبدالخالق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على الانتهاء من كافة استعدادات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، موضحا أن الجامعة ستبدأ من غداً السبت في استقبال الطلاب إيذاناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوها بأنه سيتم البدء في تسكين الطلاب بمختلف المدن الجامعية بداً من اليوم، لافتاً إلى أنه جرى الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتطهير لها.