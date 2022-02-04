أبرز أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81: خدعة «بوران» و«كونور»

تصدر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81، محركات البحث بـ«جوجل» فور عرضها على قناة «ATV» التركية، الحاصلة على حق العرض الأول للمسلسل، بواقع حلقة واحدة يوم الأربعاء من كل أسبوع، بينما تعاد الحلقة على قناة «الفجر الجزائرية»، كل يوم خميس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أبرز أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81

وكان أبرز أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81، ظهور منقذ عثمان، وتحديد مصير «علم شاه»، وخدعة «بوران» و«كونور»، وتفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة بشكل كبير.

وتضمنت أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 81، خطة عثمان وكونور، فضلا عن تعاون نيكولا، مع عثمان، لردع غيخاتو، التي تعد أبرز اللقطات بالحلقة.

ويعد المسلسل التركي «المؤسس عثمان»، من أشهر المسلسلات التركية بالوطن العربي، وله قاعدة جماهيرية كبرى من متابعي الدراما التركية، وحقق شعبية كبيرة لدى المتابعين من الجمهور العربي.

موعد عرض مسلسل «المؤسس عثمان» والقنوات الناقلة

يذاع مسلسل المؤسس عثمان، حلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع، على قناة «ATV» التركية، الحاصلة على حق العرض الأول للمسلسل، بينما تعاد الحلقة على قناة «الفجر الجزائرية»، كل يوم خميس الساعة العاشرة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، بجانب عرضه على المنصة الإلكترونية «نور بلاي» مترجما إلى العربية.

ولم يكن مسلسل «المؤسس عثمان»، العمل التركي الوحيد الذي يحقق مشاهدات عالية ويتصدر محركات البحث بـ«جوجل»، وحقق من قبله مسلسل «حب منطق انتقام»، مشاهدات مرتفعة.

مسلسل «المؤسس عثمان» بطولة التركي بوراك زجيفيت الذي يقوم بدور عثمان مؤسس الدولة العثمانية، بجانب نخبة من نجوم الدراما التركية.