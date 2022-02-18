حظك اليوم برج الحمل الجمعة 18-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. صالح الجميع

مولود برج الحمل ناري فهو ينتمي للأبراج النارية التي تستمد قوتها من النار، وأبرز عيوب مولود برج الحمل التسرع وقلة الصبر، فهو دائم التفكير، وديكتاتور في كثير من المواقف فهو يحب أن ينفذ رأيه وقراره، مهما كانت الظروف، كما أنه يهمل الواجبات المنزلية، وينفعل بدرجة كبيرة وعند حدوث ذلك لا يستطيع شئ إيقافه عن غضبه.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة أن يكون لديك تأثيرات ملموسة اليوم، حيث إن اليوم مميز فلكيا وعليك أن ترى أمامك الأمور واضحة والطرق إلى بلوغها سالكة، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل، اليوم الجمعة 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

وجود الزهرة في برجك يحمل معه مصالحة في العلاقات، لذا عليك أن تصالح الجميع في حياتك من لديك خلاف معهم وسوف تشعر بالراحة والسعادة، وشعورك بالسعادة سوف ينعكس على العلاقة مع احبائك وشركاء الحياة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل بالنشاط الكبير فهو يحب المغامرة ويكره الروتين والملل فهو يحب خوض المغامرات في حياته، كما أنه يقوم بدور القائد بشكل عظيم فهو يتمكن من قيادة مجموعة من الأفراد واستغلال إمكانياتهم كل شخص في مكانه، كما أنه طيب القلب ووديع فهو يحب رضاء كل من حوله ويكره أن يشعر أحد بالتعاسة أو الحزن بسببه مما يجعله يتحمل المسئولية بدرجة كبيرة، ويتمكن من إنجاز مختلف الأمور بمفرده.

مشاهير برج الحمل

ومن أشهر مواليد برج الحمل عمر الشريف ونزار قباني وفضل شاكر الذي ولد في اول أبريل، وشارلي شابلن وحسين فهمي ووليام ريتش