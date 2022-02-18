بدء استقبال الطلاب بالترم الثاني غدا.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

تعود أجراس المدارس، غداً السبت، لتدق من جديد لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2021، في 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية»، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

فيما تنتظم الدراسة بعد غد الأحد 20 فبراير، بجميع المحافظات «بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح».

الحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصة الأولى في أول يوم دراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس في كل الصفوف الدراسية، للتحدث عن تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وبذل الجهد والنفس في سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان.

وأكدت وزارة التعليم، على تنفيذ الخطة الوقائية للقطاع الطبي لوزارة الصحة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا والتأكيد على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات اللازمة لتعقيم الفصول وتطهيرها.

استكمال تطعيم الطلاب ضد كورونا

كما أكدت الوزارة، علي استكمال تطعيم الطلاب ضد كورونا وتفعيل دور الإذاعة المدرسية وطابور الصباح والعمل على غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، ومتابعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب أول بأول منذ اليوم الأول للدراسة.

الالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية

وشددت وزارة التعليم، علي الالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية، وتسجيل الغياب والحضور للطلاب بالمدارس، والتزام مشرفي الأدوار والأفنية بإمكانهم لتحقيق الانضباط وسلامة الطلاب أثناء اليوم الدراسي.

عدم السماح لأي زائر خلال اليوم الدراسي، والتأكد من أن خروج الطالب من الحصة هو بمعرفة مـدرس الحصة والتعاون مع الإخصائيين وإدارة المدرسة عند حدوث أي مشكلة.