درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-2-2022 في مصر.. العظمى 25

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ، ومع بداية من فترة الظهيرة، سوف نشهد تغيرات في الأحوال الجوية، وذلك على مناطق مختلفة، حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 3-4 درجات على كافة الأنحاء.

تغير في حالة الطقس خلال فترة الظهيرة

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر في طقس اليوم، على الصحراء الشرقية وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة وسيناء، ومحافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وتصحيها امطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتصل الى رعدية ومتفاوتة الشدة على عدد من المناطق المختلفة، وذلك بسبب التأثر بمنخفض جوي بارد قادم من طبقات الجو العليا، يقابله منخفض رطب من سطح الأرض.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 19- 11

الإسكندرية 18- 10

وادي النطرون 19- 10

طنطا 19- 10

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 18- 10

بلطيم 19- 10

مطروح 18- 11

السلوم 17- 11

سيوة 19- 09

بورسعيد 19- 12

دمياط 18- 10

الزقازيق 20- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 18- 11

رفح 18- 10

رأس سدر 20- 11

نخل 17-08

نويبع 22-15

طابا 21- 14

كاترين 16- 03

الطور 20-10

شرم الشيخ 25-16

الغردقة 24- 16

مرسى علم 22- 12

الفيوم 20- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-07

أسيوط 19- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 23- 09

أسوان 25- 10

إدفو 25-11

أبو سمبل 24-11

الوادي الجديد 22- 07

شلاتين 24- 12

أبو رماد 24- 12

حلايب 22- 12

رأس حدربة 22- 12.