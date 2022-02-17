التضامن: 53 مليون جنيه قيمة القروض الممنوحة للعاملين بالجامعات

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن الوزارة انتهت من تنفيذ الربط الشبكي بين الجامعات المصرية ووحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، للتسهيل على طلاب الجامعات والتواصل مع الوزارة والحصول على خدماتها المختلفة من خلال توفير أجهزة «thin client»، داخل وحدات التضامن بـ28 جامعة، وربطها بمنظومة خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، مثل بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الهمم، برنامج تكافل وكرامة، والبرامج المتعلقة ببرنامج «وعى»، الأسر البديلة، خدمات الهلال الأحمر، وبرامج التمكين الاقتصادي بالوزارة.

إنهاء كل الخدمات المتعلقة بطلاب الجامعات وأسرهم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن من خلال وحدات وزارة التضامن الاستعلام عن الخدمات وتقديم الشكاوى، وإنهاء كل الخدمات المتعلقة بطلاب الجامعات وأسرهم ، قائلا:« لو فيه طالب والده من ذوي الهمم يستطيع التقديم لوالده من خلال وحدة التضامن بالجامعة، وكذلك يمكنهم التقديم على تكافل وكرامة لأسرهم».

وأشار إلى أن كل وحدات التضامن الاجتماعي مرتبطة بمنظومة خدمات الوزارة، ويستطيع الطالب أو العاملين بالجامعة الاستعلام والتقديم عن خدمات الوزارة، بدلا من الذهاب للوزارة، وتوفيرا للوقت، ويجرى الرد في وقتها، موضحا أن ذلك يأتي في ضوء رؤية الوزارة للتحول الرقمي، وتوجيهات القيادة السياسية، في رؤية مصر للحوكمة والتحول الرقمي للتسهيل على المواطنين، والحد من الفساد وتحقيق الحياة الكريمة.

إقبال الطلاب على وحدات التضامن بالجامعات

وأكد أن هناك إقبالا غير عاديا من الطلاب على وحدات التضامن بالجامعات، خاصة الأنشطة المرتبطة بتنمية القدرات، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من خدمات التضامن من خلال وحدات التضامن بالجامعات من شهر أغسطس حتى ديسمبر الماضي أكثر من 50 ألف و976 طالبا، استفاد من وحدات التضامن داخل الجامعات، ووصل عدد المتطوعين بالوحدات 6 آلاف و520 سجلوا أسمائهم بقاعدة البيانات، في بنك التطوع بالجامعات المصرية، مضيفا أن قيمة القروض الممنوحة للعاملين بالجامعات من بنك ناصر الاجتماعي بلغت 53 مليون جنيه، لمشروعات إنتاجية متناهية الصغر للعاملين بالجامعات.