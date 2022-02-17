السفير أحمد حجاج: مواجهة الفقر في أفريقيا من أهم تحديات قمة بروكسل

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقًا، إن أول قمة أفريقية أوروبية عقدت في القاهرة عام 2000، مشيرًا إلى أنّ الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، والتي تعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، ويرجع سبب تأخرها إلى جائحة الفيروس المستجد كورونا «كوفيد 19».

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على قناة «dmc»، أن القمة الحالية تواجه بعض التحديات، حيث إن هذه التحديات تتمثل في ضرورة مواجهة الفقر في إفريقيا وزيادة الاستثمارات الأوروبية داخل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى كيفية التنسيق بين الدول الأفريقية والأوروبية فيما بينهما لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي أثرت كثيرًا على اقتصاد الدول الافريقية والأوروبية في نفس الوقت.

مشاركة واسعة

وأوضح الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية سابقًا، أن هناك مشاركة واسعة من الدولة الافريقية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على مقابلة رئيس المفاوضة الأوروبية داخل مقر الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها تعتبر أول زيارة لرئيس مصري لمقر الاتحاد الأوروبي.

شكر للدور المصري

واستطرد أن رئيس المفوضية الأوروبية كان صريحًا في الإشادة بالدور الذي تقوم به مصر داخل المنطقة العربية والإفريقية، بجانب أن مصر دعت واقترحت عدة مبادرات إفريقيا عديدة، متمثلة في الاستثمار وطريق الحرير الصيني والتعاون العربي الإفريقي، مبينًا أن مصر لديها برنامجا مطروحا في إفريقيا تقدم من خلاله مساعدات قيمة للدول الأفريقية التي تواجه كوارث وأزمات.