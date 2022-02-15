أسعار فئات أكسنت آر بي موديل 2022 في مبادرة الإحلال.. تبدأ من 214 ألفا

حلت سيارة هيونداي أكسنت أر بي موديل 2022، في المرتبة الثالثة بين السيارات الأكثر طلبا، في مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي.

وتستعرض «الوطن» أسعار سيارات هيونداي أكسنت أر بي موديل 2022، بحسب تصريحات الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال الدكتور طارق عوض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ السيارة العلامة التجارية هيونداي أكسنت آر بي من السيارات المطلوبة في إحلال السيارات الملاكي حيث سجلت أسعار السيارة أكسنت أر بي في حالة الدفع الكاش الفئة الأولى gl 214.250 جنيه، وSR بسعر 224.250 جنيه، والفئة الثالثة DAB ABS، بسعر 230.250 جنيه، وDAB PLUS الفئة الرابعة، بسعر 240.250 جنيه، والفئة الخامسة Highline بسعر 250.250 جنيه.

وأكد أنّ هناك فرق سعر بين السوق المحلية والسيارات داخل مبادرة إحلال السيارات، إضافة إلى أن جميع السيارات تكون مجهّزة للعمل بالغاز الطبيعي.

أسعار أكسنت أر بي 2022

وسجلت أسعار السيارات هيونداي أكسنت أر بي، بحسب «غبور مصر» الوكيل الحصري لعلامة «هيونداي» في سوق السيارات بمصر، الفئة الأولى GL بلغت 217.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية GL S بنحو 227.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة GL DAB+ABS بـ233.9 ألف جنيه، والفئة الرابعة GL DAB+ABS PLUS بـ243.9 ألف جنيه، والفئة الخامسة GL HL بسعر 253.9 ألف جنيه إضافة إلى مبلغ الأوفر برايس، الذي حُدد من 15 - 20 ألف جنيه، وهو مبلغ غير رسمي يضيفه صغار التجار.

وتعتبر السيارة هيونداي أكسنت آر بي تنتمي لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

مواصفات أكسنت أر بي 2022

الأبعاد الخارجية

الطول 4370 مم

العرض 1705 مم

الارتفاع 1455 مم

سعة الشنطة الخلفية 389 لترًا

نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة

زجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة

مسند يد أمامي وبها إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

مكيف هواء يدوي

جنوط 14 بوصة

مرايات جانبية كهربائية

زجاج فامية خلفي

ريموت كنترول