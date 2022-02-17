محامي المتهمين بقضية بسنت ضحية الابتزاز يتنحى بسبب «الشو الإعلامي»

أعلن علي هيبة، المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين الرابع والخامس فى قضية الفتاة بسنت خالد، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الابتزاز الإلكتروني»، تنحيه عن القضية، بعد أول جلسة، التي عقدتها المحكمة يوم 5 فبراير الماضي، في القضية التي شهدتها قرية «كفر يعقوب»، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وذكر المحامي أنه كان موكلاً بالدفاع عن المتهمين الرابع والخامس، وحضر أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة وفاة الطالبة «بسنت»، في القضية رقم 25 كلي غرب طنطا، إلا أنه قرر عدم استكمال القضية بسبب ما وصفه بـ«الشو الإعلامي».

محامي المتهمين: المحكمة وحدها يمكنها تقييم الوقائع

وكتب «هيبة» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن قراره بالاعتذار عن عدم استكمال القضية جاء «نظراً لما لاحظته من الحضور بالقضية المعروفة إعلامياً باسم قضية الصور المفبركة، التي أقدمت فيها فتاة على الانتحار، ومن تحميل الأمور أكثر مما تستحق، والخروج بالوقائع عن مضمونها ومحتواها، وذلك رغبةً من كل تتوق نفسه إلى حب الظهور، والحديث بأمور قد تكون بعيدة عن الحقيقة».

وتابع أن «الحقائق كلها مسجلة بأوراق القضية، وموضوعة تحت نظر وبصر المحكمة، وهي الوحيدة التي تستطيع تقييم الوقائع والحكم عليها، دون معقب عليها سوى الضمير والقانون».

«هيبة»: قرار التنحي للابتعاد عن المهاترات وكلام لا طائل منه

وأضاف المحامي أنه «لما كان اللغط دائرا بين مؤيد ومعارض لحضوري فيها، فقد قررت أن أنأى بنفسي عن هذه المهاترات والكلام فيما لا طائل منه، مادامت القضية أصبحت بحوزة المحكمة، وأصبحت بيد قضاة عدل سيحكمون فيها بالقانون، وليس باتجاهات الرأي العام.

واختتم المحامي تدوينته بقوله: «قررت أن أبتعد نهائياً عن تلك القضية التي حكمها الرأي العام، ولم ينتظروا حكم القضاء، لم أكن أتخيل يوماً أن أتخلى عن الدفاع في قضية بسبب الشو الإعلامي، ومحاولة تضليل الرأي العام، من خلال أمور ليست في محلها، ولا وجود لها بأوراق القضية، سواء كان هذا الشو من المدعين بالحق المدني، أو أهلية المتهمين، وللأسف جميع من قرأ القضية يعرف أبعادها».

تأجيل القضية ومحاكمة متهم جديد

وفي وقت سابق من يوم 5 فبراير الجاري، قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية بسنت أو «فتاة الغربية»، إلى جلسة 8 مارس المقبل، من أجل سماع شهود الإثبات، وضباط المباحث، ومسؤول الطب الشرعي.

كما تنظر محكمة جنايات الأحداث بطنطا يوم 24 من الشهر الجاري، أول جلسة للمتهم السادس في قضية «ضحية الابتزاز الإلكتروني» بالغربية، بعد أن صدر له قرار إحالة من النيابة العامة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة في غضون عام 2021 وقام بهتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.