سجد على المسرح.. أحمد الباشا يحصل على الضوء الأخضر في «الدوم»

حاز أحمد الباشا على الضوء الأخضر كاملا من لجنة التحكيم في فئة التمثيل ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد، والذين أعطوا الضوء الأخضر بالكامل للمتسابق الذي قدم «اسكتش باللهجة الفلاحي» وتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة وقابل ذلك بالسجود على مسرح الدوم.

شروط المشاركة بالمسابقة

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم من الذكور والإناث في التقديم الإعلامي من 21 لـ28 بينما تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء والمشتركين من جميع المحافظات.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة و ليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بمركز شباب الجزيرة.

وأجريت اختيارات من بين 15 ألف مشترك كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة للقرب من مكان الاختبارات.