طفل مصاب بالسرطان يرسل خطابا إلى الله.. عبدالرحمن عيسى يغادر «الدوم»

لم ينجح عبدالرحمن عيسى في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التمثيل ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON».

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد والذين رفضوا اعطاء الضوء الأخضر للمتسابق الذي قدم «اسكتش» عن طفل مريض بالسرطان يرسل خطاب إلى الله بعدما عرف موعد موته ولم يتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وقابل الفنان عمرو يوسف المتسابق بمداعبته قائلًا: «لا أنت طالع بمنظرين النهاردة.. رقم بطاقتك كام».

شروط الاشتراك بالمسابقة

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم من الذكور والإناث تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء وفي التقديم الإعلامي من 21 لـ28 والمشتركين من جميع المحافظات وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.