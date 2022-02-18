ريم يوسف تنجح في الحصول على الضوء الأخضر من «الدوم» في «تمثيل صامت»

نجحت ريم يوسف، في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التمثيل ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON» بعرض من التمثيل الصامت.

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد وأعطوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم من الذكور والإناث تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء وفي التقديم الإعلامي من 21 لـ28.

وينتمى المشتركون لجميع المحافظات وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.