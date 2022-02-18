رئيس التحرير

محمود مسلم

ريم يوسف تنجح في الحصول على الضوء الأخضر من «الدوم» في «تمثيل صامت»

كتب:

أحمد حامد دياب
09:13 ص | الجمعة 18 فبراير 2022
ريم يوسف

ريم يوسف

نجحت ريم يوسف، في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التمثيل ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON» بعرض من التمثيل الصامت.

أعضاء لجنة التحكيم

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة يسرا والفنان عمرو يوسف والمخرج مروان حامد وأعطوا المتسابقة الضوء الأخضر لتتأهل للمرحلة الثانية من المسابقة.

وتتراوح أعمار مشتركي المسابقة الدوم من الذكور والإناث تتراوح بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء وفي التقديم الإعلامي من 21 لـ28.

وينتمى المشتركون لجميع المحافظات وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم بقاعة ضخمة بمركز شباب الجزيرة.

اقرأ المزيد:

لجنة تحكيم الغناء في «الدوم» تختار محمد عيد وشادي صابر من أول دقيقة

دنيا محمد تحصل على الضوء الأخضر وتتأهل للمرحلة الثانية ببرنامج «الدوم»

الشاب النوبي محمد طلبة يحصل على الضوء الأخضر في الغناء ضمن برنامج الدوم

التفاصيل الكاملة للحلقة الثانية من برنامج «الدوم».. المنافسة تشتعل
بقلم أحمد حامد دياب