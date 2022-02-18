الخسائر مستمرة.. النفط يتجه لتراجع أسبوعي وسط مخاوف من زيادة المعروض

واصلت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجه نحو انخفاض أسبوعي، إذ فاقت احتمالية عودة المعروض الإضافي من إيران إلى السوق، المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

برنت يتراجع بأكثر من 1%

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06% إلى 91.98 دولار للبرميل، وقت كتابة التقرير، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2%، إلى 90.66 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة.

أول انخفاض أسبوعي في 9 أسابيع

وصلت أسعار النفط لكلا العقدين القياسيين، يوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014، لكنهما يتجهان إلى أول انخفاض أسبوعي لهما في 9 أسابيع، وسط تقارير عن اتفاق بدأ يتشكل لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015، مع القوى العالمية.

إعادة مليون برميل نفط يوميًا إلى السوق

قال دبلوماسيون، إن مسودة الاتفاق تحدد سلسلة من الخطوات التي ستؤدي في النهاية إلى منح إعفاءات من عقوبات النفط، وسيؤدي ذلك إلى إعادة حوالي مليون برميل نفط يوميًا إلى السوق، لكن التوقيت غير واضح.

استمرار الضغط على النفط

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة Vanda Insights لتحليل سوق النفط، في مذكرة: «من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي على النفط الخام من احتمال إبرام صفقة، ما لم ينه الطرفان الجولة الأخيرة من المحادثات التي ما تزال في طريق مسدود»، علاوة على أن الخوف من المواجهة في أوكرانيا بدأت في التلاشي عند الأطراف، وفقا لـ«CNBC».

ورغم ذلك، لا يتوقع المحللون أن تنخفض الأسعار كثيرًا على المدى القريب، حتى مع احتمال زيادة النفط الإيراني، حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، الذين يُطلق عليهم «مجتمع أوبك +»، لتحقيق أهدافهم الإنتاجية.