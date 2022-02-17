رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022.. درجاتك برقم جلوسك

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، مشيرة إلى اعتماد النتيجة اليوم الخميس، من قبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بنسبة نجاح 75.78%، في الامتحانات التي عقدت ورقيا على مستوى المديرية، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

قال الدكتور ياسر محمود، مدير المديرية، إن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، يوفر النتيجة برقم الجلوس، موضحا أن النتيجة تشمل جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد الدراسية، سواء التي تضاف للمجموع مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، أو المواد التي لا تضاف للمجموع مثل التربية الدينية.

إعلان النتيجة بالدرجات

أضاف «محمود» في بيان، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، تم إعلانها اليوم، عقب الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة برصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، مؤكدا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة، دون أي معوقات، ولم ترصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الامتحانات، جاءت من الكتاب المدرسي وفي مستوى الطالب المتوسط، لافتا إلى أن الأسئلة تنوعت ما بين مقالية واختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

خطوات الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022.

- يمكن الدخول على رابط النتيجة مباشرة من هنــا.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد الدراسية.