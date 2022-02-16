السكة الحديد: نحقق مع سائق قطار في واقعة المشاجرة مع سائق توك توك بقنا

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنه جاري التحقق من واقعة قيام سائق القطار رقم 975 روسي درجة ثالثة تهوية ديناميكية خط «الأقصر - القاهرة»، بوقف القطار أثناء رحلته بأحد المزلقانات في محافظة قنا، لمعرفة حقيقة الفيديو المتداول، بقيام قائد القطار بالتشاجر مع سائق توك توك على المزلقان، موضحة أنه جاري التحقيق مع السائق خيري أبو الحارس.

التحويل للتحقيق مصير قائد القطار حال ثبوت الواقعة

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع قائدي القطارات بالسكة الحديد، بضبط النفس أثناء قيادة القطارات، لافتة إلى أنه جاري التحقق من الفيديو المتداول ومعرفة توقيت الواقعة.

وأكد أنه جرى تحويل قائد القطار إلى التحقيق للتأكد من صحة الواقعة، والأسباب الحقيقية التى أدت إلى وقف القطار والتشاجر مع سائق التوك توك.

لن يتم وقف سائق القطار عن العمل

وأشار المصدر إلى أنه لن يجري وقف سائق القطار رقم 975 روسي درجة ثالثة تهوية ديناميكية خط «الأقصر - القاهرة»، عن العمل، وسيتم لفت نظره، بعد تكرار الواقعة مرة آخرى، حيث قام بوقف القطار، أدى إلى توقف القطار بشكل كامل على مزلقان حلاوة بمدينة دشنا التابعة إلى محافظة قنا.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري.