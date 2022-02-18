الجيزة تعاقب المخالفين.. 35 إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وردع المخالفين.

35 حالة بناء مخالف وتعديات

أزالت محافظة الجيزة، 35 حالة بناء مخالف وتعد على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة، بحي الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشاة القناطر وأبو النمرس.

وتمكن مركز ومدينة العياط، من إزالة 6 حالات تعدي، بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة 240م، في حين نفذ حي الوراق، عدد 19 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة، بمناطق جزيرة محمد وطناش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة 3 حالات بناء مخالف، شملت إزالة أعمال بناء الدور الأول على مساحة 90م، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمدة وحوائط على مساحة حوالي 120م، بناحية عزبة هدى شعراوي ترسا بمنيل شيحة، كما تم ‘زالة مخالفة بناء دور بعقار بشارع العرب بنزلة الأشطر.

حملة في منشأة القناطر

قام مركز ومدينة منشاة القناطر، بإزالة مخالفة بناء بقرية عبد الصمد، بمساحة 200م بمنطقة حوض الجنينة البحري، وأخرة بمساحة 40م بمنطقة وردان، تعدي على أراضي زراعية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية بمنطقة جزاية بقرية نكلا، وإزالة مخالفة في المهد بقرية الأخصاص على مساحة 80م، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.