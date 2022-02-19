حظك اليوم برج الحمل السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل يحتل الترتيب الأول بين الأبراج الفلكية، ويبدأ برج الحمل من 21 مارس حتى 20 أبريل، عندما تتفتح الحياة وتولد الأزهار، ورمز البرج هو الحمل بقرونه ويعبر عن القوة وقدرته على قيادة القطيع وذلك وفق كتاب فلسفة الأبراج لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مولود برج الحمل بتجنب القرارات المطلقة، وغير مدروسة حيث أن القرارات السريعة تدخلك في مشكلات عديدة بالعمل؛ لذا عليك أن تتأنى وتهدأ وتفكر جيدًا قبل اتخاذ قرارتك، وذلك قد يجعلك ترجع خطوات في عملك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا، وذلك يؤثر على علاقتك بأهلك وأحبائك، وإذا كنت متزوجا يؤثر ذلك بشكل كبير على علاقتك بشريك الحياة لذا عليك أن تهدأ وتحاول أن تتخلص من التوتر حتى تجعل علاقتك جيدة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الحمل

مولود برج الحمل قوي ويحب الحياة، كما أنه يمتلك صفات القائد فهو يتمكن من إدارة عدد كبير من الأشخاص وجعل كل شخص في مكانه، ويتمتع بشخصية مستقلة ولا يستطيع أحد أن يملي عليه ما لا يريده، وهو قادر على إعطاء المقترحات في العمل فهو مجتهد بدرجة كبيرة، وطموح لأنه يحب أن يحقق نجاحات كبيرة في عمله.

ويتميز مولود برج الحمل بالإخلاص الشديد لمن يحب، كما يحب الأجواء العائلية، فهو يفضل دائما الأهل ويكره أن يرفض لهم أحد، ومن أبرز عيوب برج الحمل الغيرة الشديدة فهو يكره أن يشاركه أحد في الشيء أو الشخص الذي يحبه وقد تصل غيرته لدرجة شديدة.