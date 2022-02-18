ضبط 123 قضية مخدرات وتنفيذ 57196 حكما قضائيا

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 44 قطعة سلاح نارى بحوزة 34 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية.

بندقية رصاص.

(5) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات.

(30) فرد محلى.

(165) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

(140) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57196) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(209) حكم جناية.

(17902) حكم حبس جزئى.

(3219) حكم حبس مستأنف.

(27889) حكم غرامة.

(7977) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (123) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (130) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (17٫775 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5٫990 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫503 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1٫150كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫559كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1٫175كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (320جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (30جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (325جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (540 جرام).

عدد (839) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (37) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (301) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26078) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (36) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

ضبط 14832مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14832) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية:

(3279) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(48) مخالفة السير بدون تراخيص.

(28) مخالفة شروط التراخيص.

(10) مخالفات الدراجات النارية.

(10) مخالفات موقف عشوائى.

ضبط 7533 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (7533) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7475) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (58) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (693) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (163) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (905) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وزارة الداخلية ..تواصل توجيه القوافل الإنسانية بنطاق محافظة الفيوم فى إطار مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان"

وفى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد .. معك فى كل مكان).. فقد واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بنطاق محافظة الفيوم.. حيث تم توجيه قافلة بالإشتراك بين قطاعى "حقوق الإنسان والخدمات الطبية" لقرية منشاة سكران بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم توزيع العديد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) على المواطنين.. كما شارك فى القافلة فريق طبى من مختلف التخصصات وتم توقيع الكشف الطبى على أهالى القرية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين ، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.