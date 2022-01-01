بالتزامن مع العام الجديد ولأول مرة في مصر «افتح حسابك وانت في مكانك».. «الأهلي المصري» يتيح فتح الحساب الجاري إلكترونياً

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إتاحة خدمة جديدة تمكن الراغبين فى الانضمام لأسرة بنك أهل مصر من فتح حسابات جديدة عن طريق الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك، حيث تحمل الخدمة اسم «افتح حسابك وانت فى مكانك».

هشام عكاشة: نقدم لعملائنا تجربة متطورة وأكثر أماناً لإرضائهم.. ونحرص على دعم أهداف الدولة والبنك المركزي للشمول المالي

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن الخدمة الجديدة تأتى إيماناً من البنك بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لعملائه الجدد بشكل متطور يواكب احتياجاتهم ويتيح أيسر السبل للحصول على تلك الخدمات، مع توفير أعلى معدلات الأمان، وهى تعد أولى خطوات البنوك الرقمية من البنك الأهلى المصرى، وهو ما يأتى تدعيماً لاستراتيجيته للتحول الرقمى التى بدأها البنك بافتتاح أول فرع خدمة إلكترونية فى مصر «مميكن» مطلع عام 2019، وامتداداً للتوسع فى تحقيق الشمول المالى، الذى يعد إحدى أهم ركائز الدولة والبنك المركزى.

وأضاف «عكاشة» أن الخدمة تأتى بعد دراسات شاملة قامت بها فرق العمل المتخصصة بالبنك لأهم احتياجات السوق لضمان استمرار تحقيق البنك لأفضل معدلات رضا العملاء، بما يعزز تجربة العملاء الرقمية فى مختلف أوجه العمل المصرفى وبما يتلاءم مع التطورات العالمية السريعة، خاصة أن البنك يستهدف الوصول بالخدمات المصرفية المختلفة إلى عدد أكبر من المواطنين فى شتى محافظات الجمهورية.

وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن إتاحة خدمة فتح حساب جديد للعملاء الجدد عن طريق الموقع الإلكترونى للبنك ستمكن العميل من ملء النموذج الإلكترونى الخاص بفتح الحساب وأيضاً الاطلاع على جميع الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب.

«أبوالفتوح»: العميل سيذهب إلى الفرع للتوقيع فقط

وأشار «أبوالفتوح» إلى أنه لحين اعتماد خدمة التوقيع الإلكترونى و«اعرف عميلك» الإلكترونية E-KYC من قبَل البنك المركزى، وتيسيراً على العملاء الجدد، فقد أتاح البنك الأهلى المصرى تلك الخدمة عن طريق موقع البنك الإلكترونى، كما سيختار العميل أقرب فرع لمقره ليتوجه إليه، وكذا الموعد المناسب له لطباعة النموذج والتوقيع وتسلُّم رقم الحساب فى دقائق قليلة، مع إمكانية تسلُّم بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالحساب لحظياً، وهى الخطوة التى يسعى فيها البنك إلى توفير أفضل السبل الميسرة فى خدمة عملائه فى أقل وقت ممكن، وهو ما يدعم بشكل إيجابى منظومة الشمول المالى.

داليا الباز: البنك أتاح الزيارة المنزلية لكبار السن والمرأة وذوي الهمم

وأضافت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يولى اهتماماً بالغاً بتيسير الإجراءات لمختلف عملائه، ولأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى يتيح البنك خدمة خاصة للسيدات وكبار السن وذوى الإعاقة الجسدية وهى خدمة الزيارة المنزلية (Door Step Banking) التى يتم من خلالها توجه موظف خدمة العملاء بفروع البنك إلى مقر العميل لاستيقاع النموذج الإلكترونى الخاص به دون حاجته لزيارة الفرع، وهى الخدمات التى تأتى من البنك الأهلى المصرى إيماناً بدوره فى خدمة المجتمع بمختلف فئاته وسعيه لضم تلك الفئات إلى منظومة العمل المصرفى كونه بنك أهل مصر.