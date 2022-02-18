مجانا وفي سرية تامة.. خدمات علاجية لـ5216 مريض إدمان بالإسماعيلية

زار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، الشريك مع الخط الساخن «16023» للصندوق، لمتابعة آليات العمل في ظل توفير كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفى سرية تامة، وكان في استقباله العقيد طبيب إيهاب صلاح مدير المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.

الخدمات المتوافرة بمركز علاج الإدمان

يعد المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، أحد المراكز الرائدة والشريكة مع الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الخط الساخن، وفقا للمعايير الدولية، إذ يتضمن عيادات خارجية وحجز داخلي لمرضى الإدمان، كما يتضمن قاعات ترفيهية وصالات ألعاب رياضية وصالات بلياردو ووحدات للأشعة وقاعات للأنشطة المختلفة ووحدة الرنين المغناطيسي ومطبخ ومغسلة وكل الخدمات الطبية للمرضى.

ونقل عمرو عثمان، تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للقائمين على العمل بالمركز، مؤكدا أن هذا المركز يقدم كل الخدمات العلاجية والتأهيل لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وأنه تم تقديم الخدمات العلاجية لـ5216 مريض إدمان «جديد ومتابعة» على مدار عام 2021، مجانا وفى سرية تامة.

تأهيل بدني وورش تدريب مهني

أكد عثمان، وجود تنسيق كامل بين المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، ومركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمدينة بورفؤاد، موضحا أنه عقب انتهاء بعض المرضى من مرحلة سحب السموم، يتم استكمالهم البرنامج التأهيلي بمركز العزيمة، وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة، التي افتتحها رئيس الجمهورية العام الماضى.

ويضم مركز العزيمة مبنى التأهيل وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم «خماسي» وتأهيل بدني كما يتضمن ورش تدريب مهني، وورش صيانة الكهرباء والنحت وصيانة المحمول، ضمن العلاج بالعمل.

وكرم المركز الوطني لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، عمرو عثمان، وقام عقيد طبيب إيهاب صلاح مدير المركز بتسليمه درع المركز، تقديرا لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية وتنفيذ البرامج الوقائية لحماية الشباب من تعاطي المخدرات.