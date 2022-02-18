جوتيريش: أزمة كورونا أظهرت إفلاسا في ضمير المجتمع الدولي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة أن يكون هناك قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب يتم تفويضها من قبل مجلس الأمن بالميثاق السابع للأمم المتحدة، إذ أن الوضع الحاضر لا يمكن أن يدوم كما هو، مشيرا إلى أن التشدد والإرهاب يزدهران حيث تكون المجاعة وانعدام المساواة والظلم، وأن أهداف التنمية المستدامة تبقى أفضل الأدوات لمواجهة ذلك.

فض النزاعات

أوضح «جوتيريش»، في كلمته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء كافة عليهم أن يعملوا على فض النزاعات فيما بينهم عبر السبل السلمية وعدم الإضرار بالعدالة والامتناع عن التهديد واستخدام القوة، وهو ما يطال بنزاهة وسيادة واستقلالية الدول بطريقة لا تتسق مع ميثاق الأمم المتحدة.

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وتابع: «أهيب بكل الأطراف، الحد من التصعيد، وستبقى منظومة الأمم المتحدة عاملة بطريقة كاملة في أوكرانيا بما في ذلك المنظومة الإنسانية في دونستك».

الانقسام الجيوسياسي لا يمكن حله بل إدارته

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن حالة الانقسام الجيوسياسي لا يمكن حلها بل يمكن إدارتها، وبالتالي فإن التقارير التي صدرت تدعو إلى إيجاد الاستجابات الأمنية بطريقة يتم من خلالها احتراف القانون الدولي وإجراء الحوار الذي يعد أساسيا.

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وأشار إلى أن الصراعات المنتشرة التي باتت تسيس دوليا من قبل بعض القوى العظمى في اليمن وليبيا، مضيفا أن هناك عمليات تنافس في هذه الحرب الأهلية، وفي ذات الوقت تكون هذه الحروب الأهلية مشرذمة وهناك الكثير من التحالفات بين أطراف خارجية.

ولفت إلى أن إخفاق الدول على مستوى كبير في تقديم الخدمات وتحقيق طموحات شعبها، قد يدفع إلى التوتر وحالة من الاضطراب الاجتماعي.

أزمة كورونا أظهرت إفلاسا في ضمير المجتمع الدولي

شدد «جوتيريش» على أن أزمة كورونا أظهرت أن هناك إفلاسا في ضمير المجتمع الدولي، خاصة بين الشمال والجنوب، فقد عانت دول كثيرة في الجنوب من خسارة اقتصادية كبيرة والعديد منها لا تزال في حاجة إلى اللقاحات.

وقال: «ألح على كل الدول أن تزيد من دعمها لإيجاد الحلول الدولية لمواجهة هذه التهديدات الأمنية، لأن هذا سيحمي كوكبنا»، مطالبا بتطبيق استراتيجية دولية للقاحات للسماح للدول النامية بالحصول على الموارد لدعم شعوبها.

كما تطرق إلى الحديث عن أزمة المناخ، موضحا أنها يجب مواجهتها لأنها تؤثر على كوكب الأرض ويمكن أن تزعزع العديد من المناطق.