تشييع جثمان عامل دهسه لص أثناء تصديه لسرقة سيارة عمله بسوهاج

شيع المئات من أهالي قرية الحريدية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جثمان عامل لقي مصرعه دهسًا على يد أحد اللصوص أثناء محاولته سرقة السيارة الخاصة بجهة عمله ناحية مركز جرجا جنوب المحافظة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة أمس الخميس، عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة تفيد بوصول المدعو «حسام ع. ق» 35 سنة، عامل ويقيم بقرية الحريدية دائرة مركز المراغة، إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أن المجني عليه وعدد من مرافقيه يعملون بمشروع السكة الحديد بدائرة مركز جرجا، تفاجئوا بأحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة سيارة العمل الخاصه بهم، «سيارة ربع نقل» وحاول الجاني الهرب بالسيارة، إلا أن المجني عليه حاول التصدي له، فقام المتهم بدهسه محاولًا الهرب بالسيارة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة السيارة، بسبب انفجار أحد إطاراتها فتركها عقب دهسه للمجني عليه واستقل المتهم سيارة أخرى كانت في انتظاره بالقرب من منطقة الحادث، ولاذ المتهم بالهرب.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وقررت جهات التحقيق المختصة التصريح بالدفن، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة.

وأكد شهود عيان وعدد من الأهالي، أن المجني عليه يقوم بتحفيظ القرآن الكريم لأطفال قريتة الحريدية دائرة مركز المراغة، وكان صائمًا وقت الحادث، وكان معتادًا على الصيام يومي الإثنين، والخميس من كل أسبوع، وأضاف أهالي قريته أن المجني عليه، متزوج ولديه 3 أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى 6 أعوام، وكان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق.