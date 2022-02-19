حظك اليوم برج العذراء السبت 19-2-2022 مهنيا وعاطفيا

رفضه للجوء لأي من الأشخاص الآخرين، يجعل من مولود برج العذراء شخصية نشيطة بشكل كبير، إذ أنه يقوم بإنجاز جميع المسئوليات المسندة إليه في التوقيت المناسب لها، ولا يؤخر أو يؤجل تنفيذ أي من تلك المهام لوقت لاحق، ما يجعله قادرا على تحديد مصيره لنفسه، ولا يعتمد على الآخرين في ذلك، ويتميز أيضا بأنه شخصية قادرة على التحليل والنقد لجميع الأحداث التي تحدث من حوله، ويفكر في أدق التفاصيل الخاصة بجميع مجريات الأمور، إذ أنه يتميز بشخصية سفسطائية بالفطرة.

يميل مولود برج العذراء دائما إلى التركيز على الجوانب الإيجابية، كما أنه شخص طموح، يسعى دائما لتحقيق الأهداف التي يرغب في تحقيقها، كما أنه لديه قدرة كبيرة على التكيف مع جميع الظروف المحيطة به، ولكنه يتخوف من حدوث شيء سيئ، ما يجعله يبحث عن الحظ اليومي الخاص به.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم مناسب للقيام بأعمال مهنية أو تجارية ومقارنة سلع، فقط عليك أن تضاعف تركيزك تفاديا للأخطاء، انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بمقاومة ظنونك ومن المهم ألا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

عيوب مولود برج العذراء

من أبرز عيوب برج العذراء تحليله الزائد للمواقف، ما يجعله يهدر الكثير من الوقت والجهد في ذلك، الأمر الذي يجعله يفقد الكثير من الجوانب المهمة في القضايا التي يناقشها، كما أنه شخصية تميل إلى الحصول على المزيد من جميع الأشياء بشكل دائم ومستمر، سواء كانت تلك الأشياء مشاعر أو أموال أو مناصب، ما يجعله لا يشعر بالرضا عن حياته على الإطلاق.