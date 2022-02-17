حظك اليوم برج العذراء الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج العذراء من الشخصيات التي من الصعب إرضائها، فهي من الصعب أن تقبل بأي شخص، وتحاول أن تبحث عن شريك قوى قادر على تلبية احتياجاتها؛ فهي تسعى دائمًا لإيجاد الحب الصادق حتى وإن تأخر بها العمر؛ فهي مقتنعة أن الأمور الجيدة تأتي في النهاية.

صفات مواليد برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بالثقة الكبيرة بالنفس، والمرونة وحب الهزار والفكاهة، كما أنهم دائمًا يحاولون التعبير عن مشاعرهم بصدق، ولديهم القدرة على تحمل الضغط والمسؤوليات العملية، كما أنه معروف أنه صريح، ويحاول دائمًا أن يبدي رأيه بشكل لائق، كما أنه يسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف وتنسيق الأمور بعيدا عن الفوضى.

وللباحثون عن أخبار الفلك وحركة الشمس والقمر لمواليد برج العذراء، يستعرض موقع جريدة الوطن، في إطار الخدمات التي يقدمها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في برجك ويمنحك ذلك يقظة وسرعة بديهة رغم الضغوط، فقط احمِ حقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي، يكون القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك. فينوس والمريخ داعمان مما يحفزك ويمدك بالنشاط والجاذبية.

مشاهير برج العذراء

ومن أكثر المشاهير الذين أثروا في العالم ومن مواليد برج العذراء، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، السيدة جيهان السادات، الفنانة عبلة كامل، الفنان إسماعيل ياسين، عزت العلايلي، الفنانة الهندية كارينا كابور، والفنان الهندي أكشاي كومار، الفنان سامي مغاروي، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رانيا فريد شوقي، هاني عادل، الفنان العالمي كولين فيرث.