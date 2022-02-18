الأرصاد: سيول على بعض مناطق شمال الصعيد والبحر الأحمر غدا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء مستقرة على مناطق الجمهورية كافة، ومن المتوقع بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا ومنخفض جوي على سطح البحر، يعمل على عدم الاستقرار في الحالة الجوية مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الجمهورية.

أمطار اليوم

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية سمر الزهيري، أنّ الامطار ستكون متوسطة اليوم على محافظات شمال الصعيد والصحراء الغربية وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري وستمتد إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البحري، لافتةً إلى أن الأمطار ستصل غدا إلى حد السيول على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء نتيجة الطبيعة الجبلية، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى جنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «اليوم هو بداية التقلبات الجوية ومن المتوقع أن يشهد الغد ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكميات الأمطار ستزيد وتكون رعدية أحيانا».

انخفاض في درجات الحرارة

وأشارت، إلى أن غدا سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بواقع 3 إلى 4 درجات مئوية، وستكون العظمى على القاهرة ما بين 16 و17 درجة مئوية مع وجود نشاط رياح الذي يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة ويثير الرمال والأتربة.