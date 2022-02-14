مصرع وإصابة 3 بينهم طبيبة وتاجر سيارات في تصادم بالدقهلية (فيديو)

لقيت طبيبة أسنان حديثة التخرج، وشاب صاحب معرض سيارات، مصرعهما في حادث مروع بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، فيما أصيبت فتاة حاصلة على ليسانس حقوق، وذلك على طريق جمصة المؤدي إلى مدينة المنصورة، بعد أن دهستهم سيارة نقل ثقيل مسرعة، حال استقلالهم سيارة ملاكي، حيث كانت سيارة نقل تحاول الدخول إلى الطريق من شارع جانبي، وقت قدوم سيارة نقل أخرى بسرعة كبيرة على الطريق، مما تسبب في وقوع الحادث.

ورود بلاغ بوقوع حادث طريق جمصة

ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارتين ثقيل على طريق «المنصورة – جمصة» الدولي، ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع الدكتورة «سلمى مهران»، 25 سنة، طبيبة أسنان دفعة 2020، و«عمرو كامل»، 22 سنة، صاحب معرض سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة فتاة أخرى تُدعى «ميرنا السقعان»، حاصلة على ليسانس حقوق إنجليزي من جامعة المنصورة، بإصابات خطيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين وقوع الحادث بين السيارة الملاكي رقم «د ل ي 1429»، وبين سيارتين نقل ثقيل على طريق جمصة الدولي، أمام مركز بلقاس.

كاميرات المراقبة ترصد وقوع حادث طريق جمصة

ورصدت كاميرات المراقبة في مكان قوع الحادث، حيث أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على صفحات التواصل ‏الاجتماعي، سيارة نقل ثقيل «تريللا»، قادمة من شارع جانبي، وتحاول الدخول إلى طريق «المنصورة – ‏جمصة» الدولي، إلا أنه نظراً لطولها لم تتمكن من الدخول مرة واحدة، وارتد السائق قليلاً، وعاود ‏المحاولة، وظهرت سيارة ملاكي قام سائقها بالتهدئة قليلاً، لتأتي سيارة نقل ثقيل أخرى من الخلف، وتصطدم بالسيارة ‏الملاكي، ثم بالحائط الخرساني، وبعدها اصطدمت بالسيارة «التريللا»، مما تسبب في وقوع الحادث.‏

وسادت حالة من الحزن بين أهالي وأصدقاء طبيبة الأسنان الشابة «سلمى»، وتداول عدد من أصدقائها أنها كتبت تدوينة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» مؤخراً، جاء فيها: «أتمنى يُقال عند موتي كان خفيفاً على قلوبنا، كان لا يؤذي أحداً».

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث.