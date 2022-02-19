التفاصيل الكاملة لحفل الفنان العالمي ليونيل ريتشي في العلا بالسعودية

في واحدة من أهم الحفلات الفنية بالوطن العربي، تستضيف قاعة مرايا، في وادي عشار في محافظة العُلا، النجم الأمريكي الشهير ليونيل ريتشي من جديد، يوم 18 مارس 2022.

تأتي الفعالية الموسيقية المميزة، ضمن برنامج مهرجانات لحظات العُلا، الذي يهدف إلى الاحتفاء بالإرث الثقافي والفني العالمي، وتسليط الضوء على محافظة العُلا، بصفتها منطقة حاضنة للإرث الإنساني، منذ آلاف السنين.

ليونيل ريتشي تاريخا فنيا غنيا

يمتلك النجم العالمي ليونيل ريتشي، تاريخا فنيا غنيا بالعديد من الألبومات والأغاني الشهيرة، حيث تشكّل موسيقاه جزءاً أساسياً من مشهد موسيقى البوب العالمي.

وسجّل النجم اللامع خلال مسيرته الفنية، مبيعات تتجاوز 125 مليون أسطوانة في مختلف أنحاء العالم، كما حصد العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة الأوسكار والجولدن جلوب والجرامي، إضافةً إلى فوزه بجائزة شخصية العام من ميوزيك كيرز في 2016، وحصوله على تكريم مميز من مركز كينيدي الثقافي في 2017.

كما حصل ريتشي، في مارس 2018، على تكريمٍ خاص من مسرح تي سي إل الصيني في هوليود، إحدى أعرق الجوائز في هوليود، تضمن طباعة بصمات يديه وأقدامه بالأسمنت.

ليونيل ريتشي شارك في برامج أميريكان أيدول

ويشتهر ليونيل ريتشي بالكثير من الأغاني المميزة، بما فيها إندلِس لوف وليدي وترولي وأول نايت لونج وبيني لوفر وستاك أون يو وهيلو وسي يو سي مي ودانسينج أون ذا سيلينج، كما شارك في تأليف واحدة من أهم الأغاني في تاريخ موسيقى البوب، وهي أغنية وي أر ذا وورلد، التي أداها إلى جانب مجموعة من المغنيين الأمريكيين في مبادرة خيرية عاد ريعها للمحتاجين في قارة أفريقيا.

وتعاون النجم الأمريكي في بداية مسيرته الفنية مع فرقة كومودورز، حيث طوّر أسلوباً فنياً مميزاً غيّر ملامح مشهد الموسيقى بإصدارات مثل ثري تايمز إي ليدي وستيل وإيزي. كما نجح ريتشي طيلة 11 عام على التوالي في تأليف أغاني تصدرت أفضل القوائم الموسيقية.

وشارك ليونيل ريتشي في المواسم الأربعة الأخيرة من برامج أميريكان أيدول الذي يُعرض على قناة ABC بصفته أحد أفراد لجنة التحكيم، ومن المقرر أن يواصل مشاركته في الموسم العشرين من البرنامج الشهير. كما أطلق النجم المتألق فعاليته الموسيقية الشهيرة بعنوان جميع أغاني ليونيل ريتشي في أبريل 2016، في لاس فيجاس

وزار ريتشي محافظة العُلا في عام 2020، حيث أقام حفلاً جماهيرياً ضخماً شهد حضور وتفاعل الكثيرين من عشّاقه.

وأشاد النجم العالمي، بالتجهيزات الصوتية الممتازة في قاعة مرايا، كما أبدى إعجابه الشديد بتصميمها المعماري المميز.