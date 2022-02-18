أستاذ أوبئة: لو وُزعت لقاحات كورونا بعدالة لانتهت الجائحة في 2021

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العام الماضي شهد توزيع 8 مليارات جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني أن 4 مليارات شخص على الأقل كان في إمكانهم الحصول على جرعتين أو جرعة واحدة من لقاح كورونا، وبالتالي لو كان العالم التزم بعدالة التوزيع لانتهت جائحة كورونا.

مصر قد تشهد تطعيم 70% من السكان

ذكر «عنان»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن الآن في مفترق طرق، ويمكن أن يتم الإعلان عن انتهاء كورونا كجائحة وتحويلها إلى مرض عادي، وبالتالي يجب إسقاط الملكية الفكرية والتصنيع المحلي للقاحات وهو ما بدأت به مصر، إذ أنها أول دولة إفريقية أنتجت اللقاحات على أرضها للتوزيع المحلي والتصدير».

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وتابع أن مصر قد تشهد تطعيم 70% من السكان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبعدها يبدأ التصدير، مشددا على أهمية عدالة التوزيع في إفريقيا حتى يتم تطعيم 70% من شعوبها باللقاحات وهو ما سيحدث في حال التوزيع العادل.

مصر أقدم مُصنِع للأدوية في إفريقيا

أكد أستاذ اقتصاديات الصحة: «حتى الآن، ما زالت أوروبا تخزن اللقاحات في أمريكا وأوروبا، ولكن الدول الإفريقية هي التي ستساعد بعضها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصر وجنوب إفريقيا»، موضحا أن مصر أقدم مُصنِع للأدوية في إفريقيا وأكبر مُصدر ومُصنِع للدواء واللقاحات في قارة إفريقيا، مختتما: «يجب أن يكون لدينا القدرة على التصنيع لمواجهة الأزمات الصحية الأخرى مثل الإيبولا».