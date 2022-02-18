مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس في ظروف غامضة بالسلام

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس بمنطقة السلام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مأمور قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «عزيزة م ج»، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب سوادني سقط من الطابق الثامن في السلام

في السياق ذاته، لقي شاب سوداني مصرعه في وقت سابق اليوم، إثر سقوطه من الطابق الثامن بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالي بمصرع شاب سوداني إثر سقوطه من الطابق الثامن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مدثر ز»، 20 عاما، ويحمل جنسية دولة السوداني، وبالفحص تبين إصابته بعدة كسور متفرقة.

وكشفت التحريات، أن المتوفى كان في حالة سكر، واختل توزانه، وسقط من أعلى ولفظ أنفاسه على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.