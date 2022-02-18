إصابة 4 أشخاص بينهم شقيقان في انقلاب سيارة بترعة المحمودية بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة «تمناية» بترعة المحمودية، بجوار كوبري عاشور بطريق «دمنهور - المحمودية» بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

4 مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تحديد هوية المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من هويدا عماد السيد البيلي، 18 عاما، مقيمة شبرا دمنهور، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى، وسكرة علي أبو شعيشع، 45 عاما، مقيمة أفلاقه دمنهور، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وحازم عماد السيد البيلي، 20 عاما، مقيم دمنهور مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه بنزيف في المخ وكدمات متفرقة بالجسم وكسر في الحوض، وشاب مجهول الهوية مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.