مصرع 4 في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي في المنوفية، حادث مروع قبل قليل، إذ لقى 4 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل، تابعة لشركة بترول، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الباجور إلى مكان الواقعة، وكذا عدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل جميع الجثامين إلى مشرحة المستشفى، ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقال عدد من أهالي مركز الباجور، إن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بسيارة شركة المواد البترولة، إذ حاول الأخير النزول بالسيارة في نزلة «تلوانة»، من على الطريق الإقليمي، ما تسبب في الحادث المروع، موضحين أن جميع الجثامين من السيارة الملاكي مسجلة في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع 4 أشخاص في حادث مروع على الطريق الإقليمي، وجرى الدفع بقوة أمنية إلي مكان الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وجرى التحفظ علي الجثامين، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.