مصرع طفلة تحت «سور منزل» بعد انهياره عليها بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع طفلة، أثناء لهوها بحوش ملحق بمنزلها سقط عليها جزء من سور الحوش، بارتفاع 1.5 متر، وعرض 3 أمتار مبني بالطوب اللبن والطين، ما أدى لوفاتها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز دار السلام، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة «مكة. م. أ. ر»، 3 سنوات، تقيم بناحية دائرة المركز «جثة هامدة».

سقط عليها جزء من سور الحوش بارتفاع

وبسؤال والدتها «شيماء. س. ر» 25 سنة، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو ابنتها بحوش ملحق بمنزلهم، سقط عليها جزء من سور الحوش، بارتفاع 1.5 متر وعرض 3 أمتار مبني بالطوب اللبن والطين، ما أدى لوفاتها، وعللت سبب الانهيار لقدم السور وتهالكه، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.