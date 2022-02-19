تفاصيل أول يوم دراسة بـ التيرم الثاني 2022: تدابير وقائية وفرق طبية

بدأت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، استقبال الطلاب في أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطبيق التباعد الاجتماعي وضرورة إلزام جميع منسوبي الجامعة بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع إجراء عمليات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية بمختلف الكليات.

تفاصيل أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022

وأوضحت عدة جامعات، أنَّه جرى تخصيص عدد من نقاط التطعيم المختلفة الثابتة لمنح غير المطعمين لقاح كورونا مع توفير الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح للفئات التي أقرّتها وزارة الصحة المصرية وإجراء عمليات الكشف والفحص لجميع منسوبي الجامعة قبل الدخول من قبل الفرق الطبية المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنَّ الجامعة انتهت قبل أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022، من أعمال الصيانة خلال فترة الإجازة، مع مراجعة جميع قواعد الحماية المدنية والسلامة بجانب تعقيم المدن الجامعية، وكذلك وضع الجداول الدراسية لجميع الكليات وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات وظهور نتائجها الأخرى تباعًا، مضيفًا أنَّه جرى اتخاذ الإجراءات الشاملة لتأمين الحرم الجامعي ومراجعة العيادات الطبية بعدد من الكليات، مع توفير طبيب وتمريض بكل عيادة.

استقبال الطلاب بمختلف الكليات وسط إجراءات وقائية

وأكّد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بدء استقبال الطلاب بمختلف الكليات منذ الساعة الـ8 صباحًا في أول يوم دراسة التيرم الثاني 2022 سواء بالمقر القديم أو الجديد للجامعة، لافتًا إلى أنَّه جرى التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ونوه إلى أنَّه يجرى تخصيص عدد من الفرق الطبية المختلفة لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لجميع الطلاب قبل الدخول، وتأكّيد منع أي شخص من الدخول للحرم الجامعي دون أن يكون حاصل علي اللقاح، مع توفير الجرعات المطلوبة بأماكن الحصول على التطعيم لمن يحق لهم الحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة.

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل بدء استقبال الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري مع تشديد تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، منوهًا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.