ضبط سيارات تلقي مخلفات بناء.. وإزالة وغلق أكشاك وكافيهات بالقاهرة

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة برئاسة العميد أحمد أنور عباس، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن ضبط سيارات النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء مخلفات البناء بأماكن غير مصرح بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وطالب الحي المواطنين بتجنب تلك المخالفات لعدم التعرض للمساءلة القانونية، كما تم إزالة كشك مخالف بشارع أحمد فخري، فى ضوء التصدي لكل صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات، وتشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع الحي.

غلق كافيهات مخالفة

وقام حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الإزالات بإزالة «تاندة» مخالفة لكافيه بشارع أنور المفتي، مع مواصلة غلق المحلات التجارية المخالفة، حيث تم غلق وتشميع كافيه بعمارة 2 بحي السفارات لإدارتها بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع كافيه آخر مخالف، مع استمرار إزالة السيارات التى تشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع الحي، كما تم إزالة عربة مشروبات أمام الشهر العقاري بالحي السابع.

إيقاف أعمال بناء مخالفة

كما واصل حي شرق مدينة نصر حملاته لمواجهة كل أنواع المخالفات لاسيما المخالفات الإنشائية، حيث تم تنفيذ قرار إيقاف أعمال مباني مخالفة ومصادرة الأبواب بقرار محافظ رقم 6472 لسنة 2021، وفي إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تم غلق وتشميع سيبر نت بشارع البرديسي بأرض الجولف، لإدارته بدون ترخيص، كما تم غلق وتشميع كافيه بعمارات المروة أرض الجولف، لإدارته بدون ترخيص، كما تمكنت حملات حي شرق مدينة نصر من إزالة كشك مخالف بجوار وحدة الرصد البيئي بمنطقة السينما.

لجنة مؤقتة لإدارة عقارات أبراج السنابل

وفى سياق متصل، أعلن حي شرق مدينة نصر عن استعداده لتلقي طلبات الترشيح المقدمة لتعيين لجنة مؤقتة لإدارة العقارات التابعة لمشروع أبراج السنابل بحي السفارات، لحين انتهاء كافة النزاعات القانونية رضاء أو قضاء، على أن يتم تسليم طلبات المرشحين للعمل بتلك اللجنة لوظيفة «رئيس اتحاد شاغلين- أمين صندوق- 2 عضو» إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق مدينة نصر، في موعد أقصاه 24 فبراير الجارى.

إزالة عقارات حسين كامل

كما تواصل المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة متابعة أعمال إزالة التعارضات لتنفيذ توسعة شارع حسين كامل سليم فى ألماظة بمصر الجديدة، حيث تم إزالة للعقار الرابع بعد صرف التعويضات، ويذكر أن إجمالي مبلغ التعويضات للسكان 187 مليون جنيه وتمت الإزالة فى حضور رئيس حي مصر الجديدة، لتنفيذ أعمال توسعة الشارع.