إقبال الطلاب على مدارس الغربية بأول أيام التيرم الثاني رغم الطقس السيئ

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المدارس شهدت إقبالا من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الطقس السيء لم يعق سير العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

غرف عمليات المديرية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى أن غرفة عمليات المديرية تواصلت مع وغرف عمليات الإدارات التعليمية العشر، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتم التأكد من بدء الفصل الدراسي الثاني دون أي شكاوى، وكذلك دخول الطلاب والتلاميذ الفصول الدراسية الخاصة بهم بشكل طبيعي، دون حدوث ما يعكر صفو العملية التعليمية.

وأوضح أن جميع مدارس المحافظة انتظمت بها الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022، وشهدت جميع المدارس إقبالا من الطلاب، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع المدارس للحماية من فيروس كورونا.

جولة تفقدية

وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى إجرائه جولة تفقدية في إدارة شرق طنطا التعليمية، شملت مجمع الشهيدين بخرسيت، ومدرسة طنطا الفنية الثانوية النسيجية العسكرية، حيث حضر طابور الصباح بكلتا المدرستين، واطمئن إلى انتظام الطلاب داخل المدارس، والتزام جميع العاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب بالفصل الدراسي الثاني والنجاح في الفصل الدراسي الأول، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في نهاية العام، وقدم التهنئة لجميع المعلمين على الجهد المبذول داخل المدارس، ولأولياء الأمور بنجاح أبنائهم.