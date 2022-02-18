«تعليم الغربية» تعلن جاهزية المدراس لبدء الفصل الدراسي الثاني

أنهت مديرية التربية والتعليم بالغربية، الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب والتلاميذ في الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز المدراس في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصل الدراسي الواحد.

مواجهة كورونا

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن كافة مدارس محافظة الغربية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وهناك تعليمات تم إرسالها إلى مديري الإدارات التعليمية الـ10 والتشديد على تطبيقها، وتم متابعة استعدادات كل مدرسة من قبل مدير الإدارة التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ«الوطن» أن التعليمات تتضمن النظافة الشاملة للمبنى المدرسي وغسيل الأرضيات بالمطهرات، وأيضا صيانة «الديسكات» ولمبات الفصول والمعامل والحمامات وكل ما يحتاج صيانة داخل المدرسة، والانتهاء من جداول الفصل الثاني للمعلمين وللطلاب.

وأشار «حسن» إلى ضرورة مراعاة عدم وجود كتابة أو ملصقات على الجدران، وفي حالة ضرورة تعليق أى تعليمات توضع فى حافظة بلاستيكية شفافة وتلصق أو تدبس على لوحة الفصل، وضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للعمل.

الكتب الدراسية

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على عدم السماح بتواجد أولياء الأمور داخل المدرسة وغلق البوابات واتباع التعليمات المنظمة لزيارات أولياء الأمور، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض، ومراجعة مخازن المديرية لاستلام مخصصات الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني وتوزيعها على المدارس، وتطبيق التعليمات المنظمة لاستلام الطلاب للكتب ودفع المصروفات، وأيضا تشجيع الطلاب على الحضور والتأكيد على الطلاب باستخدام الكتب الدراسية وعدم استخدام الكتب الخارجية، والتواصل مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لحل مشكلات المدارس.